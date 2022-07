Notorious: acquisiti 10 nuovi film a Cannes, tra cui saga Hunger Games e sequel di Dirty Dancing

Notorious Pictures ha acquisito dieci nuove opere cinematografiche a seguito dei contatti avviati nel corso dell’ultima edizione del Marché du Film al Festival di Cannes, tra cui il nuovo film della saga Hunger Games e il sequel di Dirty Dancing. La società spiega che la distribuzione prosegue nel percorso già avviato in questi ultimi anni con l’acquisizione di opere di grande potenziale commerciale. In particolare, sono tre le linee editoriali che la società ha individuato per alimentare l’offerta di film a prioritario sfruttamento cinematografico: global franchise; stories and stars, e family entertainment.

Le negoziazioni sono partite durante il recente mercato di Cannes e hanno portato alla finalizzazione dell’acquisizione anche di questi film: Jeanne Du Barry, Mother Land, Mindcage, Bangman, Argonuts, Mavka lo spirito della foresta, Betty Flood.