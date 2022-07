Nexi in attesa dei conti accelera in Borsa segnando +7%

Maglia rosa sul Ftse Mib per Nexi che al momento segna +7,30% a 8,70 euro. Il gruppo francese pubblicherà i conti del secondo trimestre venerdì e il consensus degli analisti attende per il periodo aprile-giugno ricavi per 798 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e per 1,51 miliardi per il primo semestre (+8%) mentre il margine operativo lordo del secondo trimestre è stimato a 383 milioni (+17%), con una marginalità del 48% circa.