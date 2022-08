Net Insurance S.p.A. passa da Euronext Growth Milan a Euronext STAR Milan. Lo comunica la compagnia assicurativa la cui ammissione è la seconda da inizio anno su Euronext STAR Milan e porta a 75 il numero di società attualmente quotate su Euronext STAR Milan. Net Insurance S.p.A. rappresenta la tredicesima società che effettua un passaggio di mercato dall’attuale Euronext Growth Milan a Euronext STAR Milan.

Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance S.p.A., ha detto: “Il passaggio al mercato principale e al segmento STAR è per Net Insurance un momento fondamentale. La quotazione in questo mercato è il contesto ideale per il conseguimento dei target del Piano Industriale e fattore abilitante per lo sviluppo dell’impresa nel tempo. Questo risultato è anche frutto di valori ed elementi chiave che ispirano le nostre azioni: centralità della governance, trasparenza comunicativa e solidità patrimoniale”.