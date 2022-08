Neosperience prosegue nella creazione del polo europeo nell’IA deliberando due distinti aumenti di capitale

Consiglio di Amministrazione di Neosperience, Pmi innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’intelligenza artificiale, nella giornata di oggi ha deliberato un aumento di capitale riservato e finalizzato al completamento dell’acquisizione del 49% di Myti S.r.l (ora posseduta al 100%) e al pagamento dell’integrazione di prezzo relativa al 51% di Rhei S.r.l.

L’obiettivo di questa strategia di investimento è quello di accelerare la creazione del polo di riferimento europeo delle soluzioni applicative dedicate alla Digital Transformation e basate sull’Intelligenza Artificiale (AI).

In particolare, il Cda ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale della società per un importo complessivo di € 3.051.748, mediante l’emissione di 1.192.500 nuove azioni ordinarie della società, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.

Tutte le azioni emesse saranno soggette a Lock up per un periodo di dodici mesi e alla scadenza di tale periodo, il lock up sarà limitato a una quota del 50% delle azioni in capo a ciascun sottoscrittore per un ulteriore periodo di dodici mesi. Il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo di sovrapprezzo) è diverso per le due operazioni in quanto è stato determinato in base al prezzo medio ponderato con i volumi di negoziazione dei 30 giorni precedenti la data di definizione degli accordi con gli azionisti delle due società. Nel dettaglio per Myti il prezzo di emissione delle nuove azioni è €5,59 pre Split e 2,795 post Split; mentre per Rhei 4,752 pre Split e 2,376 post Split.

Le operazioni descritte si inquadrano nella strategia di sviluppo di Neosperience che prevede un rapido rafforzamento delle competenze tecnologiche del gruppo e un’espansione della base clienti tramite acquisizioni mirate.