Negatività per i principali listini europei nella settimana della Fed

Partenza debole per la maggior parte degli indici europei, con l’indice Eurostoxx 50 che dopo il corposo rimbalzo di oltre il 3% di settimana scorsa, si trova al momento in ribasso dello 0,36% a quota 3.582 punti. Vendite anche in Francia con il Cac 40 che si trova in ribasso dello 0,33% ma anche in Spagna e in Inghilterra con il Ftse 100 in calo dello 0,32%. Negatività anche per il nostro indice di riferimento che si trova in calo dello 0,22% a quota 21.169 punti.