Mps risponde a informativa Consob su aumento capitale e sostegno Mef

Mps ha comunicato che, “in ottemperanza all’informativa richiesta dalla Consob ai sensi dell’art. 114

comma 5 del D.Lgs. n. 58/98″, in relazione “a quanto già comunicato il 23 giugno scorso con riferimento al Piano Industriale 2022-2026, e riguardo alla sottoscrizione da parte della Banca del pre-underwriting agreement ed al sostegno espresso dal MEF, per la quota di competenza, in merito alla prospettata operazione di aumento di

capitale, non si registrano aggiornamenti ulteriori”.