Mps, Lovaglio: ‘questa banca è vera banca nazionale italiana. Aumento capitale, ecco la tempistica’

“Questa è la vera banca nazionale italiana. Il network di questa banca è di una forza incredibile perché è riuscita, nonostante tutte le tempeste, a tenere i clienti”. Così il numero uno del Monte dei Paschi di Siena, il ceo Luigi Lovaglio, nell’audizione alla Commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche. Lovaglio ha aggiunto che “siamo all’ultimo miglio: perché se va in porto l’operazione di uscita entro il 30 novembre, con il fondo di solidarietà, dal 1° gennaio il Monte dei Paschi entra nel gruppo di testa della classifica delle banche del sistema italiano”.

Nel corso della sua audizione, Lovaglio ha precisato anche che Mps utilizzerà 800 milioni di euro che raccoglierà con l’aumento di capitale da 2,5 miliardi previsto per l’autunno “per finanziarie il prepensionamento dei colleghi”.

Riguardo alla tempistica per il varo dell’aumento di capitale, il ceo del Monte dei Paschi ha riferito che l’assemblea sarà convocata il prossimo 4 agosto, giorno in cui il cda si riunirà per approvare e pubblicare i risultati di bilancio del secondo trimestre, ed è prevista dopo il 10 settembre. L’operazione di aumento di capitale, ha spiegato Lovaglio, durerà tre settimane e dovrà chiudersi entro il 12 novembre, e sarà tradizionale – il che significa che il diritto di opzione per gli attuali azionisti sarà presente -.