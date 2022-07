Moncler: ricavi a € 918 mln (+48%) nel 1° semestre 2022, battute le attese

Moncler ha riportato nei primi sei mesi del 2022 ricavi consolidati per 918,4 milioni di euro, con una crescita del 48% rispetto ai 621,8 milioni realizzati nel primo semestre del 2021. Il consensus Bloomberg indicava ricavi semestrali per 894,5 mln. In particolare, Moncler ha realizzato ricavi per 724,3 milioni di euro, mentre Stone Island 194,1 milioni di ricavi. Moncler chiude il semestre con un risultato netto di gruppo pari a 211,3 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 58,7 milioni di euro realizzati nel primo semestre del 2021. In ultima la posizione finanziaria netta di gruppo mostra 356,3 milioni di euro di cassa, dopo il pagamento di 156,4 milioni di euro di dividendi, 48,4 milioni di euro di riacquisto di azioni proprie e 124,1 milioni di euro di imposta sostitutiva.

Come commenta Remo Ruffini, Presidente e Amministratore delegato di Moncler, “Anche in questo primo semestre dell’anno, in un contesto di forte instabilità macroeconomica e geopolitica, abbiamo superato le nostre aspettative, registrando 918 milioni di euro di fatturato e una crescita del 46% a cambi costanti”.