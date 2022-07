Milano chiude in buon rialzo, rally di Leonardo e Tenaris

Finale d’ottava in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib segna in chiusura +1% a 21.774 punti. Altalenante oggi Wall Street a seguito delle non farm payrolls di giugno, andate ben oltre le attese (+372mila, consensus Bloomberg era +268.000 unità) e che però hanno alimentato la prospettiva di una Fed ancora molto aggressiva nell’alzare i tassi.

A Piazza Affari giornata decisamente positiva per Leonardo (+4,12%). Bene anche ENI (+1,63%) con il petrolio in rialzo anche oggi. Tra i titoli oil si è distinta anche Tenaris (+3,68%), già ieri protagonista di un balzo del 10%. Il gruppo guidato da Paolo Rocca ha raggiunto un accordo definitivo per acquisire da Benteler North America Corporation (società del gruppo Benteler) il 100% delle azioni di Benteler Steel & Tube Manufacturing, produttore statunitense di tubi in acciaio senza saldatura, per una cifra di 460 milioni di dollari. Il closing dovrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2022.