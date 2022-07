“Mercati obbligazionari: istruzioni per l’uso”: lunedì 18 luglio prima tappa a Milano del roadshow di WSI e Pimco

Wall Street Italia, in collaborazione con Pimco, incontra il mondo della consulenza nel suo primo roadshow, intitolato “Mercati obbligazionari: istruzioni per l’uso“. Quattro eventi, due ore di analisi, narrative e sviluppi per affiancare i clienti e gestirne le paure generate da uno dei mercati più difficili di sempre.

I temi affrontati

Il roadshow è rivolto a consulenti finanziari e private banker, cui affronteremo tre interrogativi che tormentano oggi i risparmiatori, colpiti dalla forte discesa dei fondi obbligazionari. Risponderemo alle seguenti domande:

Conviene mantenere gli investimenti nei fondi obbligazionari? Chi mantiene l’investimento e non ha denaro da aggiungere, come può beneficiare del rialzo dei tassi? Molti dicono che i tempi di recupero dopo la violenta discesa degli ultimi mesi siano estremamente lunghi. E’ proprio così? Ieri ci dicevano che non c’erano alternative agli investimenti azionari (Tina: There is No Alternative). Oggi ci dicono che “non ci sono posti in cui rifugiarsi” (“No way to hide”). Ma è proprio vero?

Il roadshow è in via di accreditamento da Efpa Italia ai fini del mantenimento dell’omonima certificazione Efpa. Ogni evento sarà preceduto dal saluto introduttivo del presidente di Efpa, Marco De Roma. A ogni tappa del roadshow interverranno poi: Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia; Adriano Nelli, executive vice president e responsabile global wealth management di Pimco; Edoardo Battistelli, vice president e account manager di Pimco.

Quando sarà il roadshow di WSI e Pimco?

Appuntamento il 18 e 21 luglio 2022 a:

Milano: 18 luglio ore 10.00-12.00, presso il Westin Palace di Piazza della Repubblica, 20; Padova: 18 luglio ore 17.00-19.00, presso il Crowne Plaza di Via Po, 197; Roma: 20 luglio ore 10.00-12.00 presso l’NH Collection Vittorio Veneto Corso d’Italia 1; Napoli: 20 luglio ore 17.00-19.00, presso l’NH Napoli Panorama Via Medina, 70.

I posti a ogni tappa del sono limitati, a causa delle normative anti-Covid. L’evento non sarà trasmesso in streaming, ma si terrà esclusivamente dal vivo. L’iscrizione al roadshow può essere effettuata online gratuitamente. Prenota qui il tuo posto al roadshow.