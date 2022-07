MeglioQuesto: Mahrberg Wealth sale al 5,98% del capitale

Mahrberg Wealth detiene 3.486.047 azioni di MeglioQuesto, salendo al 5,98% del capitale sociale. Lo si apprende in una nota della società attiva nel settore della customer experience. “Siamo particolarmente orgogliosi che un investitore istituzionale di lungo termine come Mahrberg Wealth continui a supportare il progetto di MeglioQuesto incrementando la propria partecipazione. Le esperienze e la conoscenza di Mahrberg rappresenteranno un valore aggiunto per lo sviluppo futuro di MeglioQuesto”, ha dichiarato Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto.