MeglioQuesto acquista il 100% di Smart Contact

MeglioQuesto ha ssottoscritto un contratto preliminare per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Smart Contact , digital agency specializzata nell’offerta di soluzioni di lead generation altamente profilate attraverso l’utilizzo di piattaforme proprietarie.

L’operazione Smart Contact, si legge in una nota, rappresenta il più recente evento del percorso di crescita di MeglioQuesto iniziato dapprima con l’acquisizione di AQR che ha consentito di ampliare l’offerta del canale Voice con soluzioni Digital improntate alla lead generation ed ha avuto una vera e propria accelerazione grazie al processo di quotazione con cui è giunta ad annunciare la terza operazione di M&A ad un anno dall’IPO, che segue a quelle di Omicron (in ambito Human, con una forte specializzazione in ambito finance) e della web media agency Eureweb (in ambito Digital).