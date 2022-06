Mef, credito e liquidità per famiglie e imprese: oltre 251,6 mld richieste a fondo garanzia Pmi

Le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al fondo di garanzia per le Pmi sono saliti a oltre 251,6 miliardi. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace i volumi dei prestiti garantiti hanno raggiunto i 36,4 miliardi di euro, su 5.659 richieste ricevute. Questi i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale.

Il ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) hanno indicato che sono 2.738.205 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 al 14 giugno 2022 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 251,6 miliardi di euro.