Mediobanca, Nagel: “2022 anno sfidante, per l’Italia decisivo il recovery plan”

“Il 2022 si sta rivelando un anno ricco di sfide con l’inflazione in aumento e il conflitto in atto in Ucraina. Il recovery plan è fondamentale per l’Italia”, a dirlo è Alberto Nagel, CEO di Mediobanca, nel suo discorso di apertura dell’ottava edizione della CEO Conference organizzata dal gruppo.

“Le banche centrali devono giocare un ruolo decisivo nel contenere l’aumento dei prezzi – ha proseguito il CEO di Mediobanca – In uno scenario macroeconomico così complesso, l’implementazione corretta del PNRR è imprescindibile per spingere la ripartenza economica del Paese”.