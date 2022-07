Leonardo: vende altri 2 elicotteri antincendio ed elisoccorso in Cina

Continua l’espansione di Leonardo in Oriente, infatti, ad oggi Leonardo ha venduto oltre 200 elicotteri civili in Cina. La Xiangjiang General Aviation Development Company (“Xiangjiang GA”) nella giornata di oggi ha firmato un contratto per l’acquisizione di un elicottero AW139 e di un AW109 Trekker.

Entrambi gli elicotteri saranno consegnati da Leonardo entro il 2023 e permetteranno a Xiangjiang GA di svolgere un’ampia gamma di missioni di servizio pubblico.

Gli elicotteri verranno utilizzati da varie amministrazioni municipali della provincia di Hunan per svolgere missioni di elisoccorso, antincendio e sicurezza.

Il progetto rappresenta un approccio nuovo, sostenuto da autorità pubbliche, per la creazione di una rete di elisoccorso e antincendio aereo a livello nazionale in Cina. La provincia di Hunan è la prima in Cina ad aver riformato il proprio spazio aereo a bassa quota e ha aperto la strada ai servizi pubblici di elisoccorso con la costituzione della Xiangjiang GA.

Quest’ordine conferma la leadership di Leonardo nelle categorie di appartenenza dei due modelli di elicottero e rafforza la posizione dell’Azienda nella regione Asia Pacifico, aumentando inoltre il numero di elicotteri di Leonardo utilizzati in Cina.

Leonardo ha già consegnato oltre 40 AW139 e 13 AW109 Trekker a diversi operatori cinesi, confermandosi leader di mercato nel supporto all’industria energetica, nell’elisoccorso, nel trasporto VIP e nella pubblica sicurezza nel paese.

Basti pensare che l’AW139 ha registrato ordini per oltre 1250 unità da più di 290 operatori in oltre 80 paesi, per tutti i tipi di missione, attestandosi come il programma elicotteristico più importante al mondo sin dalla sua certificazione nel 2004 e come modello più venduto nella sua categoria.

Intanto a Piazza Affari Leonardo si trova in calo dell’1,73% trovandosi a quota 9,63 euro ad azione.