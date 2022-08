Leonardo tra i migliori del Ftse Mib dopo ordine di due AW139 da parte di SonAir

A Piazza Affari Leonardo balza del 2,47% trovandosi così a quota 9,36 euro, dopo aver ricevuto una nuova commessa. In particolare, la società guidata dall’Ad Profumo ha annunciato oggi che SonAir Airline Services, società controllata dalla compagnia petrolifera nazionale dell’Angola Sonangol, ha ordinato due elicotteri AW139. Il contratto comprende un pacchetto di servizi di supporto e addestramento e prevede opzioni per ulteriori due elicotteri.

Gli AW139 saranno impiegati per compiti di trasporto offshore a supporto dell’industria Oil & Gas del paese africano, sostituendo modelli obsoleti con consegne attese nel primo trimestre 2023. Esiste un grande potenziale per gli elicotteri di ultima generazione di Leonardo in Angola e più in generale nel mercato energetico africano. Con oltre 200 unità, la flotta elicotteristica comprende modelli di vari costruttori a supporto dell’industria energetica africana, una delle maggiori al mondo.

Nel corso degli ultimi otto anni, Leonardo è stato l’unico costruttore in grado di aumentare la propria presenza sul mercato offshore africano, quasi raddoppiando il numero delle sue macchine grazie alla famiglia di elicotteri di nuova generazione (AW139, AW189 e, più recentemente, AW169) capaci di garantire più versatilità, prestazioni più elevate e standard di sicurezza più alti.