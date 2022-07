Leonardo: PZL-Świdnik si aggiudica in Polonia un contratto da 1,76 mld per 32 elicotteri multiruolo AW149

PZL-Świdnik si aggiudica in Polonia un contratto del valore lordo di 8,25 miliardi di zloty (1,76 miliardi di euro) per 32 elicotteri multiruolo AW149 per le Forze Armate. La società polacca interamente controllata da Leonardo agirà in qualità di prime contractor, realizzando una linea produttiva per gli elicotteri in Polonia con consegne nel periodo 2023-2029.

È probabile, affermano gli analisti di Banca Akros, che “il nuovo contratto contribuisca positivamente in termini di acconti/free cash flow nel 2022 per circa 0,1 miliardi di euro”. La banca d’affari segnala inoltre che la guidance sul From Operations Cash Flow (FOCF) di Leonardo (0,5 miliardi di euro) non include il contributo dei contratti “jumbo”, quindi “il contratto polacco potrebbe avere un impatto positivo sul FOCF quest’anno. La notizia è molto positiva e non scontata” concludono gli analisti.