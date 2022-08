Leonardo: perfezionato Programma Commercial Paper. I rating di Fitch e Moody’s

Leonardo “ha finalizzato la costituzione del proprio primo

Programma per l’emissione di Cambiali Finanziarie (Multi-Currency Commercial Paper Programme)”. E’ quanto emerge dal comunicato del gruppo, reso noto nel pomeriggio di ieri.

“I titoli che potranno essere emessi nell’ambito di questo Programma, per un importo massimo complessivo tempo per tempo pari a 1 miliardo di euro, saranno destinati esclusivamente a investitori qualificati. Il Programma, di durata triennale, permetterà a Leonardo di arricchire e diversificare ulteriormente il catalogo degli strumenti di raccolta a breve termine a disposizione del Gruppo per il finanziamento del

capitale circolante e rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del Gruppo”.

Nella nota viene precisato, ancora, che “gli strumenti finanziari, che potranno essere emessi in una o più soluzioni nel corso del periodo di validità del Programma, è atteso siano quotati sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT operato da Borsa Italiana. Il Programma ha ottenuto i seguenti rating: ‘F3’ da Fitch e ‘Not Prime’ da Moody’s. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ha assunto il ruolo di Arranger dell’operazione; The Bank of New York Mellon SA/NV – Milan Branch ricoprirà il ruolo di Paying and Calculation Agent.

Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM, Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Equita SIM S.p.A. e PKF Attest Capital Markets AV, S.A. agiranno quali Dealers del Programma. Ai fini della costituzione del Programma, Arranger e Dealers sono stati assistiti da

Clifford Chance Studio Legale Associato e Leonardo da Legance Avvocati Associati quali consulenti legali”.