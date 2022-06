Leonardo Del Vecchio, Orcel (UniCredit): ‘lucidissimo, mai una parola di troppo, aveva visione europeista’

Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, commenta la notizia della morte di Leonardo del Vecchio, 87 anni, imprenditore fondatore e presidente di Luxottica e presidente esecutivo di EssilorLuxottica, avvenuta ieri, in una intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero:

“Era sempre lucidissimo, essenziale nelle sue affermazioni, mai una parola o un aggettivo di troppo. Abbiamo discusso dell’attualità, compresa la guerra, mi ha dato la sua visione europeista”.

L’ultima volta che Orcel ha incontrato Del Vecchio è stato “non molto tempo fa”:

“l’ho visto dopo i risultati della prima trimestrale di UniCredit del 2022. Come prassi, commento i dati andamentali del gruppo con i principali stakeholders e naturalmente anche con lui, che è stato uno degli azionisti italiani più di vecchia data e di rilievo. Abbiamo parlato innanzitutto dei risultati record ottenuti, avendo raggiunto i target di UniCredit Unlocked su tutti gli indicatori finanziari”.

Orcel ricorda che Leonardo Del Vecchio “era fermamente convinto che il coraggio, la creatività e la determinazione fossero la chiave del successo, non solo per la propria azienda ma anche per il sistema economico globale. Il suo contributo a rendere l’Italia una grande nazione industriale sarà ricordato e sentito per i decenni a venire”.

Andrea Orcel ha detto di avere piacere che si dica che Del Vecchio lo avrebbe voluto alla guida di UniCredit, ma ha sottolineato di aver conosciuto l’imprenditore solo dopo la sua nomina, ovvero nell’aprile del 2021.