Leonardo: accordo per fusione Rada in Leonardo Drs, poi automatica quotazione

In data odierna 21 giugno 2022 Leonardo ha annunciato che la controllata statunitense Leonardo DRS e RADA Electronic Industries Ltd. hanno firmato un accordo vincolante per la fusione di RADA in Leonardo DRS e automatica quotazione di quest’ultima. Lo si legge nel comunicato diramato da Leonardo.

RADA Electronic Industries Ltd. (NASDAQ: RADA, TASE: RADA) (“RADA”) è un fornitore leader di radar tattici militari software-defined avanzati. L’azienda è leader nei radar tattici, che servono mercati interessanti e in forte crescita, tra cui la protezione delle infrastrutture critiche, la sorveglianza delle frontiere, la protezione militare attiva e le applicazioni contro i droni. RADA è quotata al NASDAQ e alla borsa di Tel Aviv.