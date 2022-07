Leonardo: accordo con i Sindacati sul Piano di sviluppo per il settore dell’Elettronica

È stato firmato con le Organizzazioni Sindacali di categoria l’accordo sul Piano di sviluppo quinquennale di Leonardo per il business dell’Elettronica. L’intesa è arrivata dopo un confronto con le parti sociali iniziato a marzo scorso con la presentazione del Piano che sarà sostenuto da investimenti considerevoli per il rafforzamento del portafoglio prodotti: 300 milioni di euro all’anno, di cui 200 destinati al territorio nazionale, cui si aggiungono ulteriori 50 milioni per tre anni per l’ottimizzazione del footprint industriale.

Gli investimenti, finanziati da Leonardo, porteranno alla concentrazione delle attività della Divisione Elettronica in 18 poli tecnologici di eccellenza, sviluppati su un modello di fabbrica intelligente (“factory of the future”), che, incorporando i concetti di Industria 4.0 e Digital Manufacturing, garantiranno processi produttivi snelli, efficienti e sostenibili, in grado di accrescere la competitività del tessuto industriale nazionale.

Il Piano sarà implementato mettendo al centro le persone, senza alcuna riduzione dell’organico ma, al contrario, il saldo occupazionale previsto nell’arco del periodo è in crescita e pari a circa 500 assunzioni nei territori interessati, che garantiranno lo sviluppo incrementale del business.