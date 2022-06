Jonix: acquisto del 30% di Joinlux e accordo di distribuzione in esclusiva per l’Italia nel canale degli elettrodomestici

Jonix ha acquistato il 30% del capitale sociale di Joinlux e ha sottoscritto un accordo di distribuzione in esclusiva di tutti i prodotti Jonix utilizzabili per la sanificazione/igienizzazione degli ambienti domestici ai rivenditori che commercializzano articoli di arredamento per la casa e complementi d’arredo oltre che elettrodomestici.

Costituita con un capitale sociale di 10.000 euro interamente versato, Joinlux è partecipata per il 65% da Franco Sabbadin e per il 5% da Matteo Franzolin, direttore generale di Cbelux; l’acquisto del 30% è avvenuto al valore nominale.

Joinlux si avvarrà di una rete distributiva nazionale oltre che dell’organizzazione di Cbelux, dal 1975 distributore unico di marchi AEG ed Electrolux built in, che raggiunge oltre 3.600 clienti nelle regioni Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino e in alcune province della Lombardia.