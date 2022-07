Iveco Group sceglie i sistemi di celle a combustibile HTWO per i suoi autobus a idrogeno

Iveco Group attraverso il suo marchio IVECO BUS, collaborerà con HTWO per equipaggiare i suoi futuri autobus europei alimentati a idrogeno con sistemi di celle a combustibile leader a livello mondiale.

Introdotto nel dicembre 2020 a conferma del forte impegno di Hyundai per l’economia dell’idrogeno, con la sua collaudata tecnologia per le celle a combustibile utilizzata nei veicoli elettrici a idrogeno di Hyundai, HTWO sta espandendo la fornitura di questo sistema ad altri costruttori automobilistici e settori non automobilistici per rendere l’idrogeno disponibile per ogni utilizzo.

IVECO BUS – si legge in una nota – sta rapidamente prendendo la guida della mobilità del futuro e sta già partecipando a gare d’appalto europee per autobus alimentati con celle a combustibile, grazie alla tecnologia HTWO. Inoltre, il piano recentemente annunciato per riavviare la produzione di autobus in Italia fornirà un’ulteriore opportunità per la produzione di nuovi autobus alimentati dalle celle a combustibile a idrogeno di HTWO. Questa iniziativa mira a sfruttare l’eccezionale tecnologia e le competenze di entrambe le aziende nel rinnovamento del trasporto pubblico in Italia, così urgentemente necessario.