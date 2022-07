Italia: non è il momento di una crisi politica

E’ reale il rischio di una crisi politica in Italia con il movimento degli spread che non è stato particolarmente ampio da quando si è diffusa la notizia della potenziale crisi. Ciò potrebbe essere dovuto alla riluttanza degli investitori a vendere titoli governativi italiani, in vista di quello che, a quanto si dice, potrebbe essere un forte strumento anti-frammentazione a completamento dell’attuale flessibilità del programma di reinvestimento PEPP della BCE.

Così commenta Dave Chappell, fixed income senior portfolio manager di Columbia Threadneedle Investments secondo cui i membri del comitato sono stati chiari sul fatto che la Banca Centrale utilizzerà tutti gli strumenti disponibili per sostenere i mercati sovrani e mantenere la regolare attuazione della politica monetaria. Ciò però non significa necessariamente che la BCE sia pronta a intervenire per stabilizzare gli spread nel caso di un sell off autoinflitto e guidato dalla politica. È probabile poterci aspettare una recessione nei prossimi mesi mentre la BCE cerca di combattere un’inflazione difficile da controllare, se non rallentando l’economia. Le prospettive sono tutt’altro che positive conclude Chappell.