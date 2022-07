Italgas in vantaggio nella gara di La Spezia: notizia positiva secondo Equita

Secondo QE, Italgas sarebbe la meglio posizionata come offerta tecnica nella gara di La Spezia. Italgas avrebbe ottenuto un punteggio di 66,87, contro i 63,76 di 2i Rete Gas e i 62,41 di Ireti (Gruppo Iren). Il tutto a fronte di un pari punteggio per tutti e tre i contendenti per quanto riguarda l’offerta economica.

Il bando comprende 33 comuni per oltre 110.000 Pdr con 207 mn di valutazione. L’offerta Italgas ha proposto investimenti complessivi per circa 200 milioni. Secondo Equita si tratta di una notizia positiva per Italgas, se le venisse confermata l’assegnazione della gara di La Spezia, perché sarebbe RAB addizionale (207 mn secondo QE) non inclusa nelle stime degli analisti.