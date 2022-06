Italgas: approvato nuovo piano al 2028, investimenti per 8,6 mld

Italgas presenta oggi il nuovo piano strategico del gruppo per il periodo 2022-2028 che prevede investimenti complessivi netti per 8,6 miliardi di euro, in aumento di 0,7 miliardi rispetto al business plan presentato lo scorso anno. L’incremento degli investimenti (+8,9%) è guidato dalle attività di trasformazione digitale degli asset, di estensione del network e dalle iniziative volte al consolidamento nel settore dell’efficienza energetica che consentiranno al Gruppo Italgas di continuare a giocare un ruolo di primo piano nel raggiungimento dei target climatici Ue. Inoltre, il nuovo piano integra il futuro impegno di Italgas in Grecia con l’attesa acquisizione di Depa Infrastructure. È quanto si apprende in una nota del gruppo guidato da Paolo Gallo che punta così a “completare la trasformazione digitale degli asset, dar vita a uno dei principali player a livello nazionale nel settore dell’efficienza energetica”.