Italfarmaco acquisisce il 100% della spagnola Lacer

Italfarmaco cresce in Spagna con l’acquisto del 100% di Lacer Pharmaceuticals, una delle principali aziende in Spagna nel segmento della salute e dell’igiene personale e che vanta un fatturato nel 2021 di oltre 150 milioni di euro e quasi 500 dipendenti.

Grazie a questa operazione, soggetta all’approvazione delle autorità di concorrenza, il Gruppo raggiungerà 1.300 dipendenti in Spagna e 3.500 a livello globale, con un fatturato consolidato di oltre 1 miliardo di euro.

Lacer è leader di mercato praticamente in tutti i segmenti in cui opera, in particolare nell’area orale e dentale con il marchio Lacer e brand come Thrombocid, Pilexil, Anso e Talquistina. Lacer possiede, inoltre, un ampio portafoglio di farmaci nelle aree cardiovascolare e uroginecologica.

Italfarmaco, incorporando lo stabilimento di produzione Lacer di Cerdanyola del Valles aggiungerà un importante asset nelle attività industriali del Gruppo che già dispone di 5 impianti di produzione.

“Questa acquisizione rappresenta un forte consolidamento della nostra azienda nel mercato spagnolo e rappresenta un ulteriore impulso per la nostra crescita a livello internazionale. Il business, i marchi e le persone di talento di Lacer rappresentano un forte elemento di continuità allo spirito di crescita di Italfarmaco sia nelle aree in cui siamo già presenti sia in nuove alternative terapeutiche che possono migliorare la salute delle persone”, commenta Francesco De Santis, Presidente di Italfarmaco.