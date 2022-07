Iren rimossa dalla focus list di Equita Sim

Iren via dalla focus list di Equita Sim considerando la luce delle incertezze sul settore relative alle forniture di gas russo attraverso l’Europa e la siccità prolungata.

Gli analisti della Sim milanese confermano la view positiva sottostante ma ritengono che l’intero settore sia esposto in questo momento al rischio di possibili interruzioni di forniture. Il rischio al momento è contenuto (considerando l’assenza di procurement diretto dalla Russia e i contratti di copertura), ma potrebbe comportare impatti negativi nel caso in cui l’interruzione totale delle consegne Russe forzasse le oil companies intermedie a non consegnare parte delle forniture nei contratti concludono gli esperti.