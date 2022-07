Iren chiude i primi sei mesi del 2022 con un aumento del +85% dei ricavi

A Piazza Affari balza dell’1% Iren spinto dai risultati trimestrali che mostrano un aumento dei ricavi. Iren ha chiuso i primi sei mesi del 2022 con ricavi per 3,71 miliardi di euro, con un aumento dell’85,2% rispetto ai 2 miliardi realizzati nel primi sei mesi del 2021. I principali fattori di incremento sono riferibili ai maggiori ricavi energetici, influenzati per oltre 1.400 milioni di euro dall’incremento dei prezzi delle commodities, ma anche dall’effetto climatico e dei consumi. Nel semestre il margine operativo lordo è aumentato del 9%, attestandosi a 562,7 milioni e questo cntribuisce positivamente al miglioramento del margine l’andamento dello scenario energetico caratterizzato da un prezzo dell’energia elettrica e termica in forte incremento rispetto al primo semestre 2021.

L’utile netto del gruppo Iren è pari a 133 milioni di euro, con un calo del 31% rispetto a quanto ottenuto nel primo semestre del 2021. In ultima, a fine giugno 2022, l’indebitamento netto di Iren ammontava a 3,4 miliardi di euro, con un progresso del 16,9% rispetto ai 2,9 miliardi di inizio anno. Nel periodo Iren ha realizzato 739 milioni di euro, più che raddoppiati rispetto ai 338 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. Infine la società ribadisce che anche nel secondo semestre del 2022 sarà confermata la significativa crescita degli investimenti.