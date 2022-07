Inwit: possibile Golden Power da parte del governo su alcune prescrizioni dell’operazione Daphne3

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, il Consiglio dei ministri ha deliberato l’esercizio dei poteri speciali, sotto forma di prescrizioni, in relazione all’acquisizione, da parte della società lussemburghese Impulse (Ardian), attraverso Daphne3 (controllata da Telecom Italia), di una partecipazione del capitale sociale di Inwit da TIM. Lo si apprende da indiscrezioni di stampa e andrà verificato quali saranno le osservazioni del governo.

“Si potrebbe trattare di vincoli imposti all’operazione da parte del governo, come lascerebbe intendere il passaggio ‘Prescrizione’. Non ci attendiamo si tratti di un blocco all’operazione di passaggio del controllo di Daphne3 da TIM ad Ardian il cui closing è atteso in luglio” affermano gli analisti di Equita che hanno un rating buy su Inwit con target price a 11,5 euro.