Intesa SanPaolo: interessi netti oltre 2 mld in II trimestre, meglio delle stime

In riferimento al conto economico consolidato del secondo trimestre 2022, Intesa SanPaolo ha riportato interessi netti pari a 2,091 miliardi di euro, in aumento del 6,9% rispetto ai 1,956 miliardi del primo trimestre del 2022 e del 4,8% rispetto ai 1,995 miliardi del secondo trimestre 2021. Il margine di interesse ha battuto le attese degli analisti, che avevano previsto un valore a 1,99 miliardi. Le commissioni nette sono state pari a 2,248 miliardi di euro, in diminuzione dell’1,4% rispetto ai 2,281 miliardi del primo trimestre 2022.