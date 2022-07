Intesa SanPaolo: Fondazione Cariplo sale nel capitale, consolida ‘posizione secondo azionista stabile’

Fondazione Cariplo ha aumentato la propria partecipazione in Intesa Sanpaolo, consolidando la “propria posizione di secondo azionista stabile della banca”, come ha riferito la stessa fondazione.

La quota nel capitale di Intesa SanPaolo è stata aumentata con un processo che è stato completato nei giorni scorsi, attraverso l’acquisto graduale sul mercato di circa 194 milioni di azioni ed un investimento di poco inferiore ai 350 milioni di euro.

La partecipazione di Fondazione Cariplo nella banca guidata da Carlo Messina sale così dal 3,948% al 4,812%.

“Fondazione Cariplo conferma il proprio ruolo di investitore di lungo termine in Intesa Sanpaolo, soggetto cruciale per l’economia del Paese, che ha presentato un Piano di Impresa in cui crediamo e per il quale rinnoviamo sostegno e plauso al management e alla governance della banca”, così il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti.