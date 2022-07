Intesa: dopo Cariplo altre fondazioni valutano incremento quota. Buon supporto al titolo (analisti)

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, alcune delle fondazioni azioniste di Intesa SanPaolo potrebbero considerare un incremento della loro quota nel capitale della società, sulla scia di quanto annunciato da Cariplo, che ha recentemente arrotondato la propria partecipazione al 4,8% (dal precedente 3.9%) sfruttando i recenti ribassi del titolo. Così Equita sottolineando che potenziali ulteriori acquisti da parte delle fondazioni, a cui si aggiunge il buyback in corso per 1.7bn, dovrebbero rappresentare un buon supporto per il titolo.