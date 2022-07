Innovatec: sprint in Borsa (+5,7%) dopo operazione con Esi

Scambi in decisa crescita per Innovatec a Piazza Affari dove mostra un rialzo di oltre il 5% in area 2 euro. La società ha annunciato di avere sottoscritto un contratto preliminare con Integra per l’acquisizione del 29,58% di Esi, quotata all’Euronext Growth Milan e player di riferimento in Italia nella realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici di grande taglia. Il corrispettivo complessivo per l’acquisizione del 29,58% del totale delle azioni in circolazione di Esi è di circa 6,5 milioni di cui 4,5 milioni per cassa e 2 milioni tramite aumento di capitale di Innovatec riservato a Integra.