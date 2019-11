ilva, Patuanelli: 'situazione diversa da Alitalia, scudo penale ultimo dei nostri problemi'

Laura Naka Antonelli 28 novembre 2019 - 11:35

Sull'Ilva "la situazione è diversa da Alitalia, io posso dare la garanzia che in questo momento ci sono condizioni per sedersi al tavolo per vedere se c'è una soluzione comune con Mittal". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a Radio Capital. Patuanelli ha aggiunto che "lo scudo penale è l'ultimo dei nostri problemi in questo momento, se anche lo introducessimo oggi non avremmo risolto il problema".Su Alitalia, ha precisato il ministro, "la nazionalizzazione può non essere un evento negativo. Il problema è: la politica sarà in grado di individuare manager in grado di guidare l'azienda o solo manager trombati dalla politica?".La strada da seguire per il rilancio di Alitalia, ha suggerito il ministro 5Stelle, potrebbe essere quella "di fare una struttura commissariale che abbia come obiettivo la ristrutturazione e poi la remissione sul mercato o la nazionalizzazione".