illimity supporta l'avvio del rinnovo della flotta del Gruppo Montanari

Alessandra Caparello 4 maggio 2021 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

illimity con un finanziamento di circa 35 milioni di euro supporta l’avvio del rinnovo della flotta del Gruppo Navigazione Montanari, player storico e tra i principali in Italia nel settore dello shipping.Il Finanziamento, della durata di 6 anni, è stato erogato a favore di Euromont Shipping S.p.A. (società interamente controllata da Navigazione Montanari S.p.A.) ed è assistito da SACE attraverso “Garanzia Italia”.Grazie al finanziamento, Navigazione Montanari ha concluso l’acquisto di due tankers che, sostituendo alcune navi con maggiore anzianità dismesse nel corso dell’anno precedente, permetteranno alla società di proseguire il rinnovamento della flotta, per offrire ai propri clienti sempre più elevati standard di qualità, sicurezza e rispetto per l’ambiente. Le nuove navi, infatti, sono dotate di motori elettronici che regolano la combustione in modo da minimizzare l’impatto ambientale, limitando inquinamento atmosferico e consumi.