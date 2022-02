illimity presenta b-ilty, pensata per le pmi

Daniela La Cava 11 febbraio 2022 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

illimity ha presentato oggi b-ilty, il primo business store digitale di servizi finanziari e credito per le pmi con fatturato fra i 2 e 10 milioni di euro e con grande potenziale di crescita. "Una banca che nasce con l'obiettivo di semplificare la vita agli imprenditori - si legge nella nota - grazie a una piattaforma di ultima generazione che unisce competenze specialistiche e tecnologia all'avanguardia e offre ai clienti i prodotti e i servizi di una banca completa, con l'immediatezza e la naturalezza che solo una user experience evoluta può garantire".L'amministratore delegati e fondatore di Illimity ha spiegato: "illimity si è molto focalizzata dal momento della sua nascita nel credito alle pmi. In tre anni abbiamo creato una banca di nuovo paradigma che chiude il 2021 con quasi 5 miliardi di attivo, circa 111 milioni di risultato operativo, 10% di Roe, con patrimonializzazione e qualità del credito ai vertici del settore. In questi tre anni ci siamo inevitabilmente concentrati su imprese di medie dimensioni, ma in questi tre anni abbiamo anche investito per portare le nostre piattaforme tecnologiche, le nostre capacità di valutazione e strutturazione del credito e le nostre conoscenze di settore anche a tutte le pmi. b-ilty è questo: porta illimity su un mercato fatto almeno di un milione di pmi".