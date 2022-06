Illimity: perfezionato l’acquisto del 10% e stipulato l’atto per il restante 90% delle azioni di Arec

illimity Bank ha perfezionato l’acquisto per cassa del 10% delle azioni Arec ed è stato stipulato l’atto per il conferimento in illimity della rimanente partecipazione del 90% di Arec, ai fini dell’integrale acquisizione della stessa e della prevista successiva fusione con il servicer del gruppo illimity neprix.

Con questa acquisizione, illimity mira a rafforzare il proprio posizionamento e approccio innovativo nel servicing dei crediti distressed corporate, attraverso neprix.