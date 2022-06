illimity: finanziamento di 8,5 mln per lo sviluppo del gruppo Animalia

illimity ha messo a disposizione un finanziamento del valore complessivo di 8,5 milioni di euro in favore di Brisa, capogruppo del Gruppo Animalia e attivo in ambito veterinario mediante un’offerta di servizi completa per la cura degli animali domestici.

Il finanziamento, della durata di 6 anni e garantito al 70% dal FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti), è destinato a supportare la strategia di crescita organica e per linee esterne di Animalia.

Nata nel 2019 con l’apertura della sua prima Clinica Veterinaria a Lissone, Animalia in soli tre anni è rapidamente cresciuta anche per linee esterne perfezionando una serie di acquisizioni che l’hanno portata ad essere presente in 9 regioni del Nord e Centro Italia con 20 strutture che il Gruppo conta di portare a più di 25 entro l’anno.

Enrico Fagioli, Responsabile della Divisione Growth Credit di illimity, ha commentato: “Animalia, ha saputo creare velocemente significative sinergie combinando competenze clinico veterinarie con quelle manageriali. Forte di questo business model, in soli due anni, ha colto le potenzialità connesse al processo di consolidamento in atto nel settore veterinario, che in Italia è in costante sviluppo e oggi vale circa 1,5 miliardi di euro”.