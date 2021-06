illimity e Apollo: positiva la joint venture per investire in NPE Real Estate in Italia (analisti)

Alessandra Caparello 18 giugno 2021 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Illimity ha annunciato di aver siglato una lettera d’intenti con Apollo per la creazione di una Joint venture finalizzata ad investire fino a 500mn in NPL e UTP single name real estate (di ticket unitario fino 50mn).La partnership sarà paritetica e l’accordo prevede il conferimento nella JV di crediti precedentemente acquisiti da illimity per GBV pari a 231mn e la selezione di Neprix (servicer di proprietà di ILTY) come servicer in esclusiva per la gestione degli investimenti. Il closing della partnership è atteso per il terzo trimestre del 2021. Equita valuta positivamente l’accordo con un operatore internazionale nel mondo degli NPL come Apollo, che permetterà a illimity di ampliare il proprio network e posizionamento nell’attività di Distressed Credit Investments. La partnership dovrebbe quindi facilitare l`attività di acquisizione di NPL da parte di illimity nei prossimi anni.