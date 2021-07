illimity colloca primo bond subordinato Tier da 200 milioni

Alessandra Caparello 1 luglio 2021 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Collocato con successo il primo bond subordinato di classe 2 (Tier 2) con una durata di 10 anni e opzione call a 5 anni, per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro, da parte di illimity bank.L’emissione, riservata ad investitori istituzionali, ha riscontrato una robusta domanda per oltre 400 milioni di euro (due volte superiore all’importo allocato), proveniente da oltre 80 investitori, con una buona distribuzione tra domestici ed esteri. L’obbligazione, quotata presso Euronext Dublin (Regulated Market) con data di regolamento 7 luglio 2021, rientra nell’ambito del programma EMTN e in ragione dello status di subordinato (Tier 2) ha un rating atteso “B-” da parte di Fitch BNP Paribas, UBS Group SA e Deutsche Bank sono stati i Joint Lead Managers incaricati del collocamento del titolo e che hanno supportato illimity nell’operazione.