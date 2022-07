Illimity Bank: in attesa della trimestrale, Banca Akros promuove titolo a BUY

Da Accumulate a Buy il titolo Illimity bank da parte di Banca Akros che però tagliano il target price da 13,50 euro a 12,70.

La banca guidata da Corrado Passera pubblicherà i risultati del 2° trimestre del 2022 il 5 agosto prima dell’apertura del mercato e gli analisti stimano che l’utile netto sarà di 20 milioni, il 33% in più annuo e il 25% in più a livello trimestrale. I ricavi totali sono visti in aumento del 15,5% su base annua a 82 milioni di euro, sostenuti sia dai nuovi volumi di prestiti e dal credito alla crescita, ma anche da forti incassi nel credito distressed. La crescita di Illimity rimane abbondante, sia in termini di volumi che di redditività , grazie alla scalabilità della piattaforma affermano gli esperti della banca.