illimity bank: Equita rivede la stima di utile a 55 milioni e target price a +8%. Confermato il BUY sul titolo

Alessandra Caparello 12 maggio 2021 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

A seguito di risultati del primo trimestre del 2021 per illimity bank che sono superiori alle attese, dell’andamento positivo dei volumi nel business SME e della buona pipeline nella divisione DCIS,gli esperti di Equita rivedono le stime 2021-23 del 10% in media. In particolare, sul 2021 incrementano la stima di utile a 55 milioni e consistentemente con la revisione delle stime, alzano il target price del +8% a 11ps. Equita ribadisce il BUY in quanto illimity bank è ben posizionata per togliere alcuni trend strutturali nell`industria bancaria (derisking, deleveraging e digitalizzazione); e la società ha ampio spazio per accelerare la crescita dei volumi e degli utili nei prossimi anni. Infine Equita vede nel business plan che sarà presentato il 22 giugno il principale catalyst potenziale di breve termine per il titolo.