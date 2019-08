illimity avvia l’iter per il lancio di una SGR di investimento in crediti distressed

simone borghi 30 agosto 2019 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

illimity Bank ha avviato nel mese di agosto l’iter autorizzativo per la costituzione e l’avvio di una società di gestione del risparmio (illimity SGR) controllata interamente dalla Banca. La start-up bancaria ad alto tasso tecnologico specializzata nei crediti alle PMI e nel settore degli NPL corporate conferma così quanto apparso oggi sulla stampa.Ottenute le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e conformemente alle stesse, illimity SGR inizierà la propria operatività e avrà per oggetto la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivi alternativi (“FIA”) riservati, di tipo chiuso, costituiti con fondi propri e di investitori istituzionali terzi. Si prevede che il primo fondo gestito da illimity SGR investirà in crediti unlikely-to-pay (“UTP”) con prospettive di ristrutturazione e ritorno in bonis, tramite conferimento da parte di banche e operatori finanziari che hanno originato i crediti e/o acquisizione da parte del fondo stesso, e, ove funzionale alla strategia di ristrutturazione e ritorno in bonis, anche in quote di capitale di società impegnate in progetti di turnaround.Questa iniziativa, coerente con l’esecuzione del piano strategico di illimity, consentirà di affiancare all’attività di investimento diretto della Banca in credito distressed, anche l’attività di gestione per conto di terzi, realizzando così una diversificazione dei ricavi verso la componente commissionale e generando ulteriori opportunità di business per illimity.