illimity: a luglio premio di risultato ai dipendenti tra 850 e 1.400 euro

illimity Bank ha per la prima volta assegnato un Premio di Risultato: gli illimiters riceveranno nel mese di luglio un importo che, a seconda dell’inquadramento contrattuale e delle scelte individuali sulla riscossione del Premio, varia tra 850 e 1.400 euro circa. I dipendenti hanno potuto scegliere se ricevere il premio in denaro oppure convertirlo in welfare.

L’impegno di illimity nei confronti delle sue persone è stato, peraltro, riconosciuto da Great Place To Work – società di consulenza organizzativa in ambito HR, leader in Italia nello studio e analisi del clima aziendale – che ha incluso la Banca nella classifica “Best Workplaces Italia 2022” per il terzo anno consecutivo.

Marco Russomando, Head of HR & Organization di illimity, ha commentato: “Il Premio di Risultato 2021 nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare il grande lavoro di squadra che gli illimiters hanno svolto e rispecchia perfettamente i principi che da sempre guidano illimity: meritocrazia, inclusione e crescita sostenibile”.