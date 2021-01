illimity Bank si conferma anche nel 2020 Great Place to Work

Alessandra Caparello 29 gennaio 2021 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

illimity Bank ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione di Great Place to Work®, società di consulenza organizzativa in ambito HR, leader in Italia nello studio e analisi del clima aziendale.Il riconoscimento è stato assegnato a seguito di un sondaggio realizzato online tra novembre e dicembre 2020, rivolto agli oltre 600 dipendenti del gruppo. Dal questionario, è emerso che gli illimiters apprezzano la competenza e l’etica del management, sono orgogliosi di lavorare per l’azienda e nutrono un forte senso di squadra. Con un response rate pari al 95%, i dati raccolti evidenziano una percezione particolarmente positiva dell’ambiente di lavoro considerato eccellente dall’85% dei dipendenti e un Trust Index© del 80%. L’importante riconoscimento, si legge in una nota, testimonia l’impegno di illimity nei confronti delle proprie persone, che, in poco più di due anni, sono passate da 60 a 640 e che sono destinate ad aumentare ulteriormente.Il gruppo è alla costante ricerca di nuovi talenti: ad oggi, infatti, ha 21 posizioni aperte, un 1/3 dellequali relative a figure professionali in ambito tech, dai data scientist agli IT developer. La crescita di illimity è avvenuta in parallelo con lo sviluppo di un’organizzazione del lavoro sostenibile, per offrire ai propri dipendenti la possibilità di conciliare vita-lavoro e, al tempo stesso, sbloccare il loro potenziale, attraverso programmi di formazione.