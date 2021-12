illimity Bank incassa l'upgrade di Standard Ethics

Daniela La Cava 23 dicembre 2021 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha elevato il Corporate Rating di illimity Bank dal precedente “E” a “E+”, assegnando un outlook “positivo”. Sin dalla sua costituzione, sottolineano gli analisti, la banca guidata da Corrado Passera ha affrontato la sfida Esg (Environmental, Social and Governance). Nel 2019 ha pubblicato il proprio profilo di sostenibilità; nel 2020 ha redatto la prima rendicontazione non finanziaria in linea con le migliori pratiche del settore; lo stesso anno sono state redatte policy e procedure sui principali argomenti ambientali e sociali; è stato avviato lo sviluppo di un modello di governance della sostenibilità avanzato, in grado di mantenere la banca allineata alle indicazioni ed obbiettivi dell’Onu, dell’Ocse e della Unione Europea.Il sistema di corporate governance, aggiungono da Standard Ethics, è basato su un board in maggioranza indipendente in cui è stata raggiunta la parità di genere. La visione di breve e di lungo periodo è positiva.