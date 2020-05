illimity Bank: anno a vuoto per il nuovo business (analisti)

Alessandra Caparello 5 maggio 2020 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

E’ Buy il titolo Illimity Bank per Equita Sim che però nel 2020 si attende un forte rallentamento della nuova produzione sia lato NPL che SME (da 1.4bn a 460mn) che comprometterà temporaneamente la crescita dei volumi (da +90% a +20Gli analisti della Sim non vedono invece, nell`immediato, un peggioramento significativo del profilo di rischio, eventualità che il mercato sembra temere vista la sottoperformance del titolo (-44% abs). “Incorporiamo quindi uno stop-and-go di 1 anno sulla crescita della nuova produzione (da 1.4bn nel 2020 e 460mn nel 2020) con un recupero a partire dal 2021: anche se il nuovo business a fine piano è confermato rispetto alla stime precedenti (5.6bn) la più lenta accumulazione dei volumi ha un impatto rilevante sull`Eps (-45% in media) specialmente su 2021 e 2022” concludono.