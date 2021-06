illimity Bank al fianco di MeglioQuesto nell’esordio sul mercato Aim Italia

simone borghi 28 giugno 2021 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

illimity Bank ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner nell’ambito del processo di quotazione AIM Italia di MeglioQuesto, azienda specializzata nel settore della customer experience multicanale. Per illimity si tratta della prima operazione di IPO nel ruolo di Nomad, figura che riveste un ruolo centrale nel percorso di quotazione su AIM Italia, affiancando le aziende che intendono aprirsi a nuove opportunità di accesso al mercato dei capitali per consolidare la propria posizione e accelerare i propri piani di sviluppo.La Banca, nata con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il potenziale delle PMI, con la Unit di Capital Markets, ha ampliato dallo scorso marzo la propria offerta al servizio delle imprese. La Unit offre infatti servizi sia nell’equity che nel debt capital market svolgendo attività di Nomad, Global Coordinator sull’AIM e Arranger supportando i clienti nel collocamento di mini-bond, sia sul mercato che tramite private placement, garantendo anche supporto nella ricerca di soluzioni di mitigazione del rischio.illimity ha collocato 17,25 milioni di euro (incluso l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe) ad un prezzo di collocamento di 1,40 euro per azione (estremo massimo della forchetta di prezzo definita in sede di costruzione del book). L’operazione, svoltasi interamente in aumento di capitale, ha fatto registrare grande interesse da parte degli investitori italiani ed esteri con un book di circa 5 volte superiore all’offerta e oltre 100 investitori coinvolti.