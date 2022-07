IEG, annunciato il nuovo piano strategico 2022-2027: a 267 milioni tra 5 anni

Annunciato il nuovo piano strategico aziendale di IEG (Italian Exhibition Group): 267,2 milioni di euro di volume d’affari e un EBITDA1 adjusted che, nelle ambition dell’azienda, passa dai 13 milioni di euro del 2022 ai 69 milioni nel 2027.

Un Piano Strategico – quello 2022/2027 di IEG che viene annunciato oggi alla community finanziaria e che è stato approvato ieri all’unanimità dal CdA della SpA. – con un forte approccio allo sviluppo, in recupero già dal 2023/2024, basato su un’anima spiccatamente organizzativa e che punta a un +49,2% sul 2019.

Quotata in Borsa dal 2019, IEG siglò in quell’anno la sua migliore performance (179 mln di euro il valore della produzione). Nel 2020 la pandemia e un sostanziale blocco dell’attività (80 mln di euro di ricavi). Il 2021, pur convivendo ancora con le note limitazioni, era risalito a 103 mln di ricavi, grazie anche ai ristori ricevuti.

Ora il Piano Strategico 2022-2027 disegna la prospettiva di crescita con una strategia Italia – Estero che punta a posizionare il Gruppo come player globale per arrivare alla redditività dei top player mondiali, generando valore per tutti gli stakeholders. Già dal 2024 è nuovamente prevista la distribuzione dei dividendi.